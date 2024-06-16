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Hollanda'da binlerce kişi mültecilere destek için yürüdü

Hollanda'da binlerce kişi mültecilere destek için yürüdü

Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Ö. (60), 38 DK 486 plakalı otomobiliyle kurban kesim yerine giderken Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı .

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