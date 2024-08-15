İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçi "Muhtar" ile adeta bir baba-oğul ilişkisi kurdu. Her anını birlikte geçiren ikili, çevre sakinlerinin de büyük ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı’nda başlayan sıra dışı dostluk

Kurban Bayramı’nda annesi satılınca yalnız kalan bir yavru keçi, Ahmet Şah Kaplan’ın kalbini kazandı. Kaplan, yavru keçiyi sahiplendi ve ona "Muhtar" adını verdi. Başlangıçta sıradan bir sahiplenme gibi görünen bu olay, kısa sürede sıra dışı bir dostluğa dönüştü. Kaplan, keçisi Muhtar ile birlikte film izliyor, müzik dinliyor ve hatta denize giriyor. Kaplan, "Aramızda kopmayacak bir bağ oluştu" diyerek, Muhtar ile olan ilişkisini özetliyor.

Denizin keyfini birlikte çıkarıyorlar

Yaz aylarının kavurucu sıcağında serinlemek için sık sık denize giden Kaplan ve Muhtar, sahildeki insanların büyük ilgisini çekiyor. Muhtar, denize atlayarak yüzmenin tadını çıkarırken, çevredeki vatandaşlar bu sıra dışı dostluğu hayranlıkla izliyor. Sahilde çocukların sevgilisi haline gelen Muhtar, Büyükçekmece’nin maskotu oldu. Ahmet Şah Kaplan, keçisiyle ilgili olarak, "O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz" dedi.

Muhtar artık ailenin bir parçası

Kaplan ailesinin bir ferdi haline gelen Muhtar, evde kendisine ayrılan odada yaşıyor. Kaplan, yavru keçinin, evdeki yemeklerden yiyip, içeceklerden içtiğini belirterek, "Muhtar bizim ailemizin bir parçası oldu. Onunla her anımızı paylaşıyoruz" diye konuştu. Çevredekiler de bu özel bağı takdir ediyor ve Muhtar'a gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiriyorlar.

"Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerekiyor"

Sahilde Muhtar ile karşılaşan bir vatandaş, Kaplan’ın yavru keçisine olan sevgisini takdir ettiğini ifade etti. "Bir hayvana karşı bu kadar özenle davranılması gerçekten çok güzel bir şey. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerekiyor," diyen vatandaş, keçinin ilgisini çeken bir diğer detayın da kendi burcunun "Oğlak" olması olduğunu ekledi.