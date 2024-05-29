Kurban Bayramı'na yaklaşırken kurban fiyatları da artmaya başladı. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, canlı kilogramda dana fiyatlarının 230-270 TL, düve fiyatlarının 210-260 TL, koç fiyatlarının 200-300 TL, koyun fiyatlarının 150-240 TL ve keçi fiyatlarının 200-240 TL arasında değiştiğini açıkladı.

Tuncer, değişken maliyetlerin kurbanlık fiyatlarını etkilediğini ve fiyatlarda önemli bir artış olduğunu söyledi. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 civarında bir artış gözlemleniyor.

Fiyatlar bölgeye göre değişiyor

Kurbanlık fiyatlarının bölgeye göre de değiştiğini belirten Tuncer, fiyatların belirlenmesinde hayvanların yaşı, cinsi ve besi durumu gibi faktörlerin de rol oynadığını ifade etti.

Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlık kesmek isteyenler ise hisseye girerek daha uygun fiyata kurban kesebiliyor. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları ise 18 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

Kurbanlıkların kesimi

Tuncer, kurbanlıkların uygun olmayan şartlarda kesiminin artık son verilmesi gerektiğini de vurguladı. İstenmeyen görüntülerin ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için kesim işlerinin profesyoneller tarafından yapılması gerektiğini söyledi.