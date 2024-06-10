CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın araştırmasına göre, son 2 yılda kurbanlık hayvan fiyatları yüzde 566 oranında arttı.

İthalat politikaları hayvancılıkta kara delik yarattı!

Et fiyatlarını düşürmek amacıyla yapılan canlı hayvan ithalatının, beklenen sonucu getirmediği ortaya çıktı. İthalat politikaları, hayvancılık sektöründe büyük bir krize yol açarken, kurbanlık hayvan fiyatlarını da adeta uçuşa geçirdi.

6 yılda karkas et fiyatı 10 kat arttı!

Milletvekili Akay'ın açıklamalarına göre, 2018 yılında kilogramı 29 lira olan karkas et fiyatı, bugün 328 liraya ulaştı. Yani, 6 yılda karkas et fiyatına yüzde 1038 oranında zam geldi.

Kurbanlık hayvan fiyatları 3 haneli rakamlara ulaştı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı, bu yıl 100 bin lirayı aştı. Bu durum, kurban kesmeyi düşünen vatandaşlar için büyük bir ekonomik yük anlamına geliyor.

Kurbanlık hayvan fiyatları uçtu: 2 yılda yüzde 566 zam!

Milletvekili Akay, yem fiyatlarındaki artış ve yetiştiricilerin maliyetlerinin yükselmesinin, süt hayvanlarının kesime gönderilmesine neden olduğunu belirtti. Bu durum, ülkemizdeki canlı hayvan varlığının azalmasına ve et fiyatlarının daha da artmasına yol açtı.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu fiyat artışları, vatandaşların alım gücünü zorluyor. İthalata dayalı hayvancılık politikalarının iflası, kurbanlık hayvan fiyatlarındaki fahiş artışla bir kez daha gözler önüne serildi.