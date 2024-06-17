Mersin’in Yenişehir ilçesi, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına daldı.

1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sonucu ayrıca 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi