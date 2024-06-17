Mersin’in Yenişehir ilçesi, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına daldı.

1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sonucu ayrıca 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.