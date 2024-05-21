Kurban Bayramı yaklaşırken, büyükbaş hayvan fiyatları cep yakmaya başladı. Eskişehirli besici Baran Türkmen, geçen yıl en pahalı kurbanlığı 100 bin liraya sattığını, bu yıl ise en ucuz kurbanlığın 100 bin liradan başladığını açıkladı. Fiyatlardaki bu artışın en önemli nedeni ise yem girdilerindeki maliyet artışı.

Yem, bakıcı, veteriner... maliyetler katlandı!

Baran Türkmen, 7 ortak alınan bir büyükbaş kurbanlığın kişi başına maliyetinin 15 bin ila 25 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor. Yem, silaj, küspe gibi girdilerin yanı sıra bakıcı maaşlarının da artması, kurbanlık fiyatlarını yukarı çekiyor. Türkmen, kar marjının düştüğünü ve sadece işin sürekliliğini sağlamak için düşük karlarla çalıştıklarını vurguluyor.

Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Türkmen, kurbanlık alacak vatandaşlara güvendikleri esnaflardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyor. Hayvanın sağlıklı görünmesi, şap hastalığı geçirmemiş olması ve 2 yaşını doldurmuş olması önemli kriterler arasında. Ayrıca, kurbanlık seçerken kişinin gönlüne ve gözüne hoş gelen bir hayvanı tercih etmesi gerektiğini belirtiyor.

Fiyatlar ne zaman oturur? Kurbanlık ne zaman alınmalı?

Türkmen, kurbanlık fiyatlarının bayrama bir buçuk ay kala oturduğunu ve son ana kadar büyük bir değişiklik olmadığını söylüyor. Vatandaşların kurbanlığı önceden almalarının tek avantajı, kesim sırasını öne çekebilmek olduğunu belirtiyor.