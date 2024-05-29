Mersin'de, büyükbaş hayvanlar genellikle 110 ile 170 bin TL arasında alıcı buluyor. Satıcılar ile alıcılar arasında yapılan pazarlıklar dikkat çekiyor.

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi, Türkiye genelinde kurbanlık hayvan satışları erken başladı. Mersin'de de vatandaşlar, kurbanlıklarını önceden seçmek için çiftliklere yöneliyor. Seçilen hayvanlar üzerinden yapılan pazarlıklar, heyecanlı anlara sahne oluyor.

Büyükbaş hayvanların kilogram fiyatı 110 ile 170 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlar, satıcılarla kıran kırana geçen pazarlıkların ardından hayvanlarını alıyor. Ancak, bu yıl fiyatların biraz yüksek olduğu belirtiliyor.

Kentin büyükbaş hayvanlarının canlı kilogram satış fiyatı 250 ile 270 TL arasında, küçükbaş hayvanların ise 260 ile 280 TL arasında seyrediyor.

Kurbanlık almak için gelen vatandaşlardan Yaşar Anıt, hayvanlarını 140 bin TL'ye aldıklarını belirterek, "Rabbim hayırlı etsin, herkese de nasip etsin" dedi.

Besici Ümit Değer ise dört kuşaktır hayvancılıkla uğraştıklarını ve kurbanlık hayvanlara talebin yoğun olduğunu söyledi. Değer, "Kurbanlıkların fiyatı kilogramına göre 110 ile 170 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kurbanlık hayvanların yüzde 75'inin satıldığını ve il dışından da müşterilerinin geldiğini belirtti, satıştan kesime kadar tüm hizmeti verdiklerini ekledi.