Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına getirilen koyunlar, bir kişi tarafından oto şampuanıyla köpüklendi. Koyunu tutan bir kişi ise köpüğü hayvanın tüm vücuduna yaydı. Diğer bir kişi de oto yıkamada kullanılan basınçlı suyu tuttu. Cep telefonu kamerasıyla kayda alındıktan sonra görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisi çekti.



Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyunun ya da herhangi bir hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.



Hayvanları yıkayanlardan Yusuf Budar, oto şampuanının hayvanların sağlığına zarar vermediğini ve sudaki basıncın ise hafif olduğunu iddia etti.