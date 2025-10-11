Küresel ekonomide yeni hafta altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, Avrupa’daki siyasi dalgalanmalar ve sanayi üretimindeki düşüşlerle başladı. Fransa’daki siyasi kriz sonrası piyasalar kısmen toparlanırken, altının ons fiyatı ilk kez 4.000 doları aştı. Almanya’da sanayi üretimi son üç yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Fransa’da siyasi kriz sonrası piyasalar toparlanıyor

Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun istifasının ardından yaşanan siyasi belirsizlik, finans piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Ancak hafta sonuna doğru Fransız hisse senetleri ve tahvilleri kayıplarını büyük ölçüde telafi etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un merkez ittifakına yeniden güven kazandırma hamlesi, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yarattı.

Altın 4.000 doları aşarak rekor kırdı

Altının ons fiyatı ilk kez 4.000 doların üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Son iki yılda değerini ikiye katlayan altın, Avustralya’da sıvılaştırılmış doğal gazı geride bırakarak ülkenin ikinci büyük ihracat kalemi haline geliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD’deki ekonomik endişeler bu yükselişi destekliyor.

Avustralya’da güven endeksi geriledi

Altının ihracattaki yükselişine rağmen Avustralya’da tüketici güveni son altı ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar, yüksek enflasyon ve zayıf faiz indirimi beklentilerinin halkın ekonomik algısını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Almanya sanayisinde keskin düşüş

Almanya’nın sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 4,3 oranında geriledi. Bu, 2022’nin başından bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre küresel rekabet ve iç talepteki durgunluk, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin toparlanmasını zorluyor.

Faiz hareketleri dünya genelinde hız kazandı

Küresel para politikalarında farklı yönlerde adımlar atılıyor. Yeni Zelanda, Kenya, Polonya, Uruguay ve Filipinler faiz indirimine giderken; Tayland, Romanya, İzlanda, Sırbistan ve Peru oranları sabit tuttu. Kazakistan ise enflasyondaki artış nedeniyle faiz oranını rekor seviyeye yükseltti.

ABD ekonomisinde üretim ve düzenleme tartışmaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yerli üretimi destekleyen düzenlemelerin kaldırılmasının ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığını söyledi. Küresel içki piyasasına getirilen yeni vergiler ise ABD ihracatını olumsuz etkilerken, Kanada’da Amerikan ürünleri raflardan çekilmeye başladı.

İşgücü dengesi göçle değişiyor

Dallas Fed’in araştırmasına göre, göçteki yavaşlama ABD’nin istihdam artışındaki baskıyı azalttı. 2024’te 250.000 olan denge istihdam seviyesinin 2025 ortasında 30.000’e kadar gerilemesi bekleniyor.

Latin Amerika’da finansal baskılar artıyor

Şili’de enflasyon beklentilerindeki artış faiz indirimlerinin ertelenmesine yol açtı. Arjantin’de ise hükümet, pesoyu desteklemek için döviz rezervlerini hızla tüketiyor. Ülkede merkez bankası rezervlerinin 700 milyon dolar civarında kaldığı tahmin ediliyor.