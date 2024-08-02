Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde faaliyet gösteren 07 Uğur Profil A.Ş., mali sıkıntılarını aşabilmek ve faaliyetlerine devam edebilmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirketin mal varlıklarının korunması için tüm tedbirleri alarak üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Duruşma tarihi belirlendi

Mahkeme, duruşma tarihi olarak 14 Ekim 2024 saat 14.00'ü belirledi. Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının ayrıntıları şu şekildedir:

Davacılar: 07 Uğur Profil A.Ş., Uysallar Seracılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Uysal ve Mustafa Uysal.

07 Uğur Profil A.Ş., Uysallar Seracılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Uysal ve Mustafa Uysal. Tedbirler: Mal varlıklarının muhafazası, rehin tesis etme, kefil olma, taşınmaz ve işletme tesisatını devretme, takyit etme ve ivazsız tasarrufların önlenmesi.

Mal varlıklarının muhafazası, rehin tesis etme, kefil olma, taşınmaz ve işletme tesisatını devretme, takyit etme ve ivazsız tasarrufların önlenmesi. Takipler: Her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemlerinin durdurulması.

Her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemlerinin durdurulması. Komiserler: Av. Merve Çetin, YMMM – Sabiha Kılıçoğlu ve İnşaat Mühendisi Orkun Şahin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Alacaklıların itiraz süresi

Mahkemenin ilanına göre, alacaklılar ilandan itibaren yedi gün içinde dilekçeyle itiraz edebilir ve konkordato talebinin reddini isteyebilirler.

07 Uğur Profil A.Ş. hakkında

1995 yılında ticaret hayatına başlayan 07 Uğur Profil A.Ş., 2009 yılında şirketleşti. Mustafa Uysal, Hüseyin Uysal ve Gadir Tülü tarafından kurulan şirket, otomotiv, nakliyat ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, sektördeki lider konumunu korumak için inovatif çalışma standartlarını benimsemişti.

Şirketin geçmişi ve faaliyetleri

Kuruluş: 1995

1995 Şirketleşme: 2009

2009 Kurucular: Mustafa Uysal, Hüseyin Uysal, Gadir Tülü

Mustafa Uysal, Hüseyin Uysal, Gadir Tülü Faaliyet Alanları: Otomotiv, nakliyat, inşaat

Otomotiv, nakliyat, inşaat Hedef: Sektördeki lider konumunu korumak ve inovatif çalışma standartlarını benimsemek

07 Uğur Profil A.Ş., 29 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi ve konkordato talebinde bulunarak mali sıkıntılarını aşmayı hedefliyor. Şirketin geleceği, mahkemede yapılacak duruşmalar ve alınacak kararlarla şekillenecek.