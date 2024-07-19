IEA'nın Elektrik Piyasası Yıl Ortası Güncellemesi raporu, küresel elektrik talebinde hızlı bir büyüme öngörüyor. Ekonomik gelişmeler, aşırı sıcaklar ve teknolojik dönüşümün etkisiyle bu yıl ve 2025'te talep %4 artarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Büyümenin kaynakları

Ekonomik Büyüme: Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere ekonomik büyüme, elektrik talebini artırıyor. Özellikle Hindistan ve Çin'de yüksek büyüme oranları bekleniyor.

Aşırı Sıcaklar: İklim değişikliğiyle birlikte yaşanan aşırı sıcaklar, soğutma ihtiyacını artırarak elektrik tüketimini yükseltiyor.

Teknolojik Dönüşüm: Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve veri merkezleri gibi teknolojilerin yaygınlaşması, elektrik talebini artıran önemli faktörler arasında.

Güneş enerjisi yükselişte

Rapor, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artacağına dikkat çekiyor. Güneş enerjisi, bu yıl ve 2025'te küresel elektrik talebindeki artışın yarısını karşılayarak önemli bir rol oynayacak.

Veri merkezleri ve elektrikli araçlar

Veri merkezleri ve elektrikli araçlar, elektrik talebindeki büyümeyi hızlandıran yeni unsurlar olarak öne çıkıyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketimi henüz sınırlı olsa da, hızla büyüyor. Elektrikli araçların payı da artarak 2026'da toplam talebin %2'sine yaklaşacak.

Uzman görüşü

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, bu yıl ve 2025'te küresel elektrik talebindeki artışın son 20 yılın en hızlısı olacağını belirtiyor. Sadamori, temiz enerjinin payının artmasının olumlu olduğunu ancak uluslararası hedeflere ulaşmak için daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.