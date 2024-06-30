Küresel ekonomilerin yaklaşık üç yıldır süren enflasyonla mücadelesinde sona yaklaşılıyor. Henüz birçok merkez bankası para politikası duruşunu değiştirmese de piyasalarda yumuşama sinyalleri artıyor.

Avrupa ve İsviçre Merkez Bankaları faiz indirdi

Yılın ilk yarısında sadece Avrupa ve İsviçre merkez bankaları faiz indirimine giderken, Türkiye ve Japonya merkez bankaları faiz artırımı yaptı.

FED Faiz oranını 2001'den beri en yüksek seviyede tutuyor

2022 yılından itibaren yüksek enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası izleyen Fed, bu yılın ilk yarısında politika faizinde değişiklik yapmadı. 2022'de faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırarak toplamda 525 baz puanlık artış gerçekleştirmişti. En son Temmuz 2023'te 25 baz puan artırarak politika faizini 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu yılın ilk yarısında, Fed’in enflasyon tahminleri revize edilerek 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi, 2026 için ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

ECB'den beş yılın ardından ilk faiz indirimi

ECB, Temmuz 2022'den itibaren art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırdıktan sonra, Haziran'da yaklaşık beş yılın ardından 25 baz puan indirim kararı verdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi kararının ileriye dönük yol haritasına olan güvenle gerekçelendirildiğini ifade etti.

BOE'nin faiz indirimi bekleniyor

BoE, yılın ilk yarısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tuttu. BoE'nin faiz indirimine yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor, ancak Fed'e göre bu konuda daha yavaş hareket etmesi öngörülüyor.

BOJ'da negatif faiz dönemi sona erdi

BOJ, Mart 2024'te 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak politika faizini yüzde eksi 0,1'den yüzde 0,1'e yükseltti. Böylece BOJ, 2016'dan bu yana uyguladığı negatif faiz politikasına son verdi.

SNB'den 2024'ün ilk yarısında iki faiz indirimi

SNB, Mart 2024'te politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 1,50'ye indirdi. Haziran ayında bir 25 baz puan daha indirim yaparak politika faizini yüzde 1,25'e çekti.

Kanada Merkez Bankası 4 yıl sonra faiz indirdi

Kanada Merkez Bankası, Haziran'da politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti. Bu, 4 yıl sonra ilk faiz indirimi oldu.

TCMB 2024'te iki faiz artırımı yaptı

TCMB, 2024'ün ilk yarısında iki kez faiz artırımı kararı aldı. Ocak ayında 250 baz puan artırarak yüzde 45'e, Mart'ta ise 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti.