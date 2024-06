Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kanada’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Emrah Kurt ve Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş’ı ziyaret etti. Küresel Gazeteciler Konseyi, yurt içi ve yurt dışındaki etkili temaslarına devam ediyor.KANADA (İGFA) - 150 bine yakın Türk vatandaşının ikamet ettiği Kanada’yı ziyaret eden Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Emrah Kurt ve Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmelerde, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin yürüttüğü kamu diplomasisi faliyetleri ve Türkiye-Kanada ilişkileri ele alındı. İLK ZİYARET TORONTO BAŞKONSOLOSU YOLDAŞ’A İlk olarak Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş’ı ziyaret eden Dim, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Sayın Yoldaş ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik kabulü için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İKİNCİ ZİYARET VANCOUVER BAŞKONSOLOSU KURT’A Yoldaş’ın ardından Vancouver Başkonsolosu Emrah Kurt ile bir araya gelen Dim, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin Vancouver Başkonsolosu Sayın H.Emrah Kurt’u ziyaretimizde Türkiye’den gelenlerin durumu, eğitim ve iş imkanları/imkansızlıkları ile Küresel Gazeteciler Konseyi’nin kamu diplomasisi faaliyetlerimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Kurt’a çok teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: igf