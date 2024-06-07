Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin mayıs ayında tahıl ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarına paralel olarak yüzde 0,9 yükseldiğini duyurdu. Bu artışın, endeksin üçüncü kez üst üste artış gösterdiği anlamına geldiği belirtildi. İşte FAO'nun mayıs ayı raporundan çarpıcı detaylar...

Mayıs Ayı Küresel Gıda Fiyatları Raporu Detayları:

FAO'nun açıkladığı verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 120,4 puana yükseldi.

Tahıl, et ve süt ürünlerindeki fiyat artışları endeksin üçüncü kez artmasında etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, Kuzey Amerika ve Ukrayna'daki hasat endişeleriyle birlikte önceki aya göre yüzde 6,3 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 8,2 düşüş yaşandı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palm yağı fiyatlarındaki düşüşle birlikte aylık yüzde 2,4 geriledi, ancak yıllık bazda yüzde 7,7 artış kaydetti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki hasat sezonunun iyi geçmesi ve küresel arzın iyileşmesiyle birlikte yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, yaz tatili öncesi talep artışı ve süt üretimindeki düşüşle birlikte aylık bazda yüzde 1,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış yaşandı.

Et Fiyat Endeksi ise kümes hayvanları ve büyükbaş hayvan etlerindeki fiyat düşüşleriyle bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.