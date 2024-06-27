Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'na göre, bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen halka arz sayısında ve gelirlerinde önemli düşüşler yaşandı.

Halka arz sayısı ve gelirlerinde düşüş

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'nun ocak-haziran dönemi sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 azalarak 551 oldu. Aynı dönemde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 52,2 milyar dolar olarak hesaplandı, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir düşüşü temsil ediyor.

Asya-Pasifik bölgesindeki zayıflık

Raporda, halka arz sayısındaki gerilemenin büyük ölçüde Asya-Pasifik bölgesinde görülen zayıflıktan kaynaklandığı belirtildi. Asya-Pasifik bölgesinde halka arz işlemlerinin sayısı 237’den 216'ya düşerken, elde edilen gelir ise yüzde 73 azalarak 10,4 milyar dolara indi.

Amerika ve EMEIA bölgelerinde ise büyüme

Bu düşüşe rağmen, Amerika ve Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgelerinde halka arzlarda güçlü bir büyüme görüldü. Amerika bölgesinde gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 77'den 86'ya çıkarken, elde edilen gelir yüzde 67 artışla 17,8 milyar dolara yükseldi.

İkinci çeyrekte daha fazla düşüş

EY'nin hesaplamalarına göre, küresel halka arz sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 azaldı. İkinci çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31 düşerek 27,8 milyar dolara geriledi.

Küresel halka arz piyasası, 2024 yılının ilk yarısında zorlu bir dönem geçirdi. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki zayıflık, küresel halka arz sayısında ve gelirlerinde belirgin düşüşlere yol açtı. Ancak, Amerika ve EMEIA bölgelerindeki büyüme umut verici olarak değerlendiriliyor.