Elazığ'da küresel iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı sıcaklar ve ani yağışlar, bal üretimini olumsuz etkiledi. Bin 200 arıcının 100 bin kovanda yaptığı üretim, yüzde 50 düşerek 500 tona geriledi.

İklim değişikliğinin etkisi

Elazığ, yıllık ortalama bin ton bal üretimiyle Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri. Ancak bu yıl, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı sıcaklar ve ani yağışlar, bal rekoltesinde büyük bir düşüşe neden oldu. Arıcılar, bu durumun arıları olumsuz etkilediğini ve üretim sürecini erken başlatmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Bal sağım zamanı değişti

Normalde ağustos ayında yapılması gereken bal sağımı, bu yıl temmuz ortasında başladı. Bu durum, arıların yeterince nektar toplayamamasına ve dolayısıyla bal üretiminin düşmesine yol açtı. Yıllık üretim, bin tondan 500 tona geriledi.

Arıcıların gelecek umudu

Elazığ'da yaklaşık bin 200 arıcı, 100 bin kovanda üretim yapıyor. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu yıl yaşanan rekolte düşüşü, arıcıları endişelendirdi. Ancak arıcılar, gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin azalmasını ve üretimin yeniden artmasını umuyor.