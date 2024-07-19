Malezya KTMB: KITS biletleme sistemi ve tüm müşteri hizmetleri kanallarında teknik kesintiler yaşanıyor. Crowdstrike Microsoft Windows kaynaklı sorunlar nedeniyle restorasyon çalışmaları sürüyor.
Delhi Havalimanı, Hindistan: Küresel BT sorunu nedeniyle bazı hizmetler geçici olarak etkilenmiş durumda. Yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz.
Capitec Bankası, Güney Afrika: Uluslararası bir hizmet sağlayıcıyla yaşanan sorun nedeniyle ülke genelinde hizmet kesintileri yaşanıyor. Kartla ödemeler ve ATM'ler çalışıyor; sorun çözülüyor, özür dileriz.
Air India: Microsoft kaynaklı kesintiler nedeniyle dijital sistemlerimiz geçici olarak etkilenmiş durumda. Gecikmelere karşı misafirlerin seyahatlerini planlamalarını rica ederiz.
Ryan Air: Küresel 3. taraf BT kesintileri nedeniyle ağ genelinde kesintiler yaşanıyor. Yolcuların havalimanına en az 3 saat önce gelmeleri tavsiye ediliyor.