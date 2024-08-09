Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrası resesyon endişelerinin hafiflemesiyle pozitif bir seyir izliyor. ABD'deki ekonomik gelişmelerin piyasalara etkisi ve Avrupa'dan gelen karışık sinyaller, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 233 bine gerilemesi, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve resesyon endişelerini bir nebze hafifletti. Analistler, bu verinin iş gücü piyasasına dair olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Ancak, zayıf gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "yumuşak iniş" senaryoları üzerindeki riskler devam ediyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları

Fed yetkilileri, iş gücü piyasasındaki soğumayı değerlendirmeye devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin açıklamaları piyasalarda dikkat çekiyor. Barkin, işe alımların yavaşlamasının işten çıkarmalardan daha belirleyici olduğunu ve bu durumun Fed'in bir sonraki hamlesine dair ipuçları verdiğini söyledi. Goolsbee ise, Fed'in görevinin borsadaki dalgalanmalara yanıt vermek olmadığını vurguladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, Almanya hariç negatif bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi beklentileri piyasaları etkilemeye devam ediyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yükselişle kapanırken, İngiltere, Fransa ve İtalya borsaları düşüş kaydetti. Avrupa'da ekonomik aktiviteye dair endişeler, yatırımcıların risk iştahını baskılıyor.

Asya piyasaları

New York borsasındaki pozitif seyir, Asya piyasalarına da yansırken, Japonya ve Güney Kore borsaları yükselişle kapandı. Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi de Asya piyasalarını destekledi. Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0,5 artması, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye piyasaları

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak tamamladı. Dolar/TL kuru ise dün yüzde 0,1 artışla kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,2 yükselişle işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puan seviyelerini direnç, 9.800 ve 9.750 puan seviyelerini ise destek olarak izliyor.

Takip edilecek veriler

Bugün piyasaların odağında Türkiye'de sanayi üretimi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yer alacak. Bu veriler, küresel piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir.