ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte atacağı adımlara ilişkin belirsizlik, küresel piyasalarda karışık bir seyre neden oluyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar, yatırımcıların odağında.

Fed belirsizliği piyasaları etkiliyor

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD ekonomisinin karışık sinyaller verdiğini gösterdi. Bu durum, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, piyasalara yön verecek.

Makroekonomik veriler ve faiz beklentileri

Analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın devam ettiğini belirtiyor. Ancak Fed yetkilileri, faiz indirimleri konusunda temkinli duruşlarını koruyor. Powell'ın açıklamalarından ve enflasyon verilerinden alınacak sinyaller, Fed'in gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını güçlendirebilir.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar

Powell'ın konuşması öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 81, kasımda ise yüzde 78 olarak gösteriyor. Aralık toplantısında ikinci faiz indirimi ihtimali de yüzde 98 ile fiyatlanıyor.

Analistler, Powell'ın güvercin mesajlar vermesi durumunda döviz ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini öngörüyor. Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybedebileceği, pay piyasalarında ise risk iştahının artabileceği ifade ediliyor.

Tahvil ve döviz piyasaları

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,4 azalışla 2 bin 359 dolardan kapanırken, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD ve Avrupa borsaları

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avrupa borsalarında ise İtalya hariç negatif bir seyir hakim.

Asya piyasalarında durum

Asya piyasalarında da karışık bir seyir gözlemleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahvil alımına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesi ve Güney Kore'deki grevler de piyasaları etkiliyor.

Yurt içi piyasalar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,11 artışla günü tamamladı. Dolar/TL, 32,7030 seviyesinden işlem görüyor. Çinli BYD firması ile Türkiye'de yapılan 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması da dikkat çekiyor.