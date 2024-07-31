Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde belirsizlik sürerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini beklenmedik bir şekilde yüzde 0,25'e çıkarması dikkat çekti.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

ABD'de Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri gelecek dönem para politikası hakkında önemli ipuçları verecek. Piyasa fiyatlamaları, Fed'in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Dün ABD'de açıklanan JOLTS verileri, açık iş sayısının haziranda 8 milyon 184 bine gerilediğini ancak beklentilerin üzerinde kaldığını gösterdi. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri ve Cuma günü açıklanacak istihdam raporu, Fed'in para politikasını şekillendirmede önemli olacak.

Bilanço sezonu

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un geliri nisan-haziran döneminde yüzde 15, net karı ise yüzde 10 arttı. Ancak, bulut gelirlerindeki artışın beklentilerin altında kalması ve yapay zeka yatırımlarının performansının istenilen düzeyde olmaması sonrası şirketin pay vadeli kontratlarında satış baskısı görüldü. Bugün Meta Platforms'un finansal sonuçları açıklanacak.

Tahvil piyasaları

Fed kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14'e gerilerken, dolar endeksi 104,4'e indi. Orta Doğu'daki gerilimler, altının ons fiyatını 2 bin 420 dolara ve Brent petrolün varil fiyatını 79,3 dolara yükseltti.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa'da İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir hakimken, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daraldı. Avro Bölgesi ise yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Asya'da Japonya Merkez Bankası, politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı ve tahvil alım programını azaltacağını duyurdu.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,39 azalışla 10.691,68 puandan kapandı. Dolar/TL ise yatay seyirle 33,0850'den işlem gördü. Bugün Türkiye'de dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı takip edilecek.