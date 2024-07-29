Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı para politikası kararları ile makroekonomik veriler piyasaların yönünü belirleyecek. İşte küresel piyasalardaki son durum ve beklentiler...

Merkez Bankalarının Kararları ve Piyasa Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed)

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ekonomik projeksiyonlar, varlık fiyatlarının yönünü belirleyecek.

Japonya Merkez Bankası (BoJ)

Beklenti: BoJ'un politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülüyor. Yüzde 30 ihtimalle 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE)

BoE'nin politika faizini sabit bırakması kesin gözüyle bakılıyor. BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalar, gelecek dönemde atılacak adımlar konusunda ipuçları verecek.

ABD ekonomik aktivitesi ve piyasa dinamikleri

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarını öne çıkarıyor ve risk iştahını besliyor. Fed'in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler de bu beklentileri şekillendirecek.

Bilanço Sezonu ve Şirket Performansları

Bu hafta, Apple, Microsoft, Amazon ve Meta Platforms gibi dev şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracak. Tahvil piyasaları ise haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Diğer küresel piyasalar ve gelişmeler

Avrupa

İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri yatırımcıların odağında. FTSE 100 endeksi yüzde 1,21, CAC 40 endeksi yüzde 1,22, DAX 40 endeksi yüzde 0,65 ve MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti.

Asya

Japonya Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları yakından takip edilecek. Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Kospi endeksi yüzde 1,2, Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt İçi piyasalar ve BIST 100 endeksi

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı. Dolar/TL, cuma günü yatay seyir izleyerek günü 32,9456 seviyesinde tamamladı. Bugün ise bankalararası piyasada 32,9690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

17.30: ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi