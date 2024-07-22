Küresel piyasalar, Biden’ın ABD başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Trump’ın seçilme ihtimalini değerlendirmeye başladı. Trump’ın seçilmesi durumunda ekonomik kazananlar ve kaybedenler kimler olacak?

Biden’ın çekilmesi piyasalarda hareketliliğe yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilerek Kamala Harris'i desteklemesi, piyasalarda büyük bir hareketliliğe yol açtı. Trump’ın bu gelişme üzerine Harris’i yenmenin Biden’ı yenmekten daha kolay olacağını açıklaması, yatırımcıların gözlerini tekrar Trump'a çevirmesine neden oldu.

Kazananlar: Dolar, sağlık ve enerji hisseleri, bitcoin

Trump’ın seçilme ihtimalinin artmasıyla dolar, sağlık ve enerji hisseleri ile Bitcoin’de alımlar arttı. Yatırımcılar, Trump’ın gevşek maliye politikası, regülasyonlarda yumuşama ve yüksek gümrük tarifeleri gibi politikalarının bu varlıklara olumlu yansıyacağını öngörüyor.

Dave Mazza’dan Değerlendirme: Roundhill Financial CEO’su Dave Mazza’ya göre, Harris önemli bir atılım yaparsa piyasalarda oynaklık artabilir, ancak Trump’ın anketlerde liderliği sürdürmesi oynaklığı azaltabilir.

Doların cazibesi artırılabilir

Yeni bir Trump dönemi, düşük vergi ve yüksek gümrük tarifeleri kombinasyonuyla enflasyonu ve faiz oranlarını artırarak doların cazibesini artırabilir. Trump-Harris yarışı sürecinde belirsizlik artarsa, güvenli liman olarak görülen dolar desteklenebilir.

Dolar karşısında ise Meksika Pesosu, Çin Yuanı ve yabancı şirketlerin kaybedeceği ön görülüyor

Yükselen dolar karşısında kaybedenler arasında Meksika pesosu ve Çin yuanı yer alabilir. Biden yönetimi altında halka açılma çabaları engellenen Bitcoin madencileri ve kripto şirketleri, Trump döneminde kazançlı çıkabilirken, pazar payını kaybetme riski taşıyan ABD’deki yabancı şirketler ise büyük kaybedenler olabilir.

Al Cattermole’un Yorumu: Mirabaud Asset Management portföy yöneticisi Al Cattermole’a göre, tahvil piyasasında yüksek getirili ABD tahvilleri “Trump Trade”in kazananı olabilirken, enflasyona hassas diğer borçlanma araçlarından uzak durulması gerekebilir.

Trump seçim ihtimali ve piyasa tepkileri

Trump’ın seçilme ihtimalinin artması, küresel piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratıyor. Yatırımcılar, Trump'ın politikalarının dolar, sağlık ve enerji hisseleri ile Bitcoin gibi varlıklara olumlu yansıyacağını öngörüyor. Ancak, yükselen dolar karşısında Meksika pesosu ve Çin yuanı gibi para birimlerinin zayıflaması bekleniyor.