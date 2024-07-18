Dünya genelinde teknoloji hisselerindeki düşüş, piyasaları karışık bir seyire sürükledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve ABD başkanlık yarışı, piyasalardaki dalgalanmaları daha da artırdı.

Teknoloji hisselerindeki düşüş

ABD'de teknoloji hisseleri, Donald Trump'ın başkanlık yarışında öne geçmesi ve Joe Biden'ın korumacı politikalarının etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Nvidia, Broadcom, AMD ve Qualcomm gibi çip üreticileri büyük kayıplar verdi. Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon ve Meta hisseleri de değer kaybetti.

Trump ve Biden'ın etkisi

Trump'ın başkanlık yarışında öne geçmesi, ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesini artırdı. Biden'ın korumacı politikaları da teknoloji hisselerindeki satış baskısını yoğunlaştırdı. Trump, Tayvan'ın ABD'nin yarı iletken işinin çoğunu aldığını ve ABD'ye savunma için ödeme yapması gerektiğini belirtti.

ECB ve Fed kararları

ECB'nin bugün açıklayacağı para politikası kararları, yatırımcıların odak noktasında. ECB'nin politika faizini sabit bırakması beklenirken, Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) ise "Bej Kitap" raporunda ekonomik aktivitenin hafif ila ılımlı hızda büyümeye devam ettiğini belirtti. Fed yetkilileri, faiz indirimi için zamanın yaklaştığını ifade etti.

Piyasa tepkileri

ABD'de sanayi üretimi verileri beklentileri aşarken, yumuşak iniş ihtimali risk iştahını destekledi. Tahvil piyasalarında oynaklık sınırlı kaldı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı rekor kırdıktan sonra düşüşe geçti. Dolar endeksi dengelendi, Brent petrolün varil fiyatı ise 84,6 dolar oldu.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa borsalarında karışık seyir izlenirken, Asya pay piyasalarında ABD'nin Çin'e yönelik çip satışlarına engel olabileceği ihtimali risk algısını artırdı. Japonya, Güney Kore ve Çin borsaları farklı yönde hareket etti.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yatay seyir izleyerek günü azalışla tamamladı. Dolar/TL ise hafif yükselişle 33,0970 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek olduğunu belirtti.