Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Küresel piyasalar, bu kritik konuşma öncesinde resesyon korkuları ve enflasyonla mücadele adımlarıyla yön buluyor.

Jackson Hole öncesi küresel belirsizlik

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki para politikası adımlarına dair belirsizlikler, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada, özellikle faiz politikalarına dair ipuçları aranıyor. Para piyasalarında, Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Ancak, yıl sonuna kadar atılacak adımlar konusunda belirsizlik sürüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki hareketlilik

ABD borsalarında dün Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri hafif yükselişler gösterirken, Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim oldu. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,57 geriledi. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Asya borsalarında dalgalı görünüm

Asya borsalarında ise Çinli teknoloji şirketlerindeki düşüşler dikkat çekiyor. Çin'deki deflasyon endişeleri, Wallmart’ın ülkedeki bazı yatırımlarını azaltma planları ile yeniden gündeme gelirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Türkiye piyasalarında son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 0,72 düşüşle günü 9.982,28 puandan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Dolar/TL ise yüzde 0,4 artışla 33,8862’den kapanırken, yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Bugün piyasaların gözü, ABD'den gelecek haftalık mortgage başvuruları ve FOMC toplantı tutanaklarında olacak. Bu gelişmeler, özellikle küresel yatırımcıların kararlarını şekillendirmede önemli rol oynayacak.