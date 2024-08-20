Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimi sinyali vereceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararı merakla bekleniyor. Bu gelişmelerin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda beklentiler yükseliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı konuşma, küresel piyasaların odağında yer alıyor. Yatırımcılar, Powell'ın faiz indirimine yeşil ışık yakabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu kararın dünya genelinde ekonomik görünüm üzerinde önemli etkileri olabileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan temmuz ayı öncü göstergeler endeksinin yüzde 0,6 azalışla beklenenden düşük gerçekleşmesi, ABD'de resesyon korkularını artırdı. Bu durum, Fed'in faiz politikasında değişiklik yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ABD piyasalarında hareketlilik

ABD'de, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin Eylül ayında olası bir faiz indiriminin tartışılabileceğini söylemesi, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Fed'in faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakılırken, bu indirimin büyüklüğü konusunda belirsizlikler sürüyor. Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar, bu belirsizliklerin giderilmesinde kritik rol oynayacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 102,0 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı 2.502 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 76,7 dolarda seyrediyor.

Avrupa borsaları ve enflasyon beklentileri

Avrupa borsaları, dün pozitif bir seyir izledi ve gözler bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerine çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak bu kararın, bugün açıklanacak enflasyon verileri ile şekillenebileceği düşünülüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasalarında karışık seyir

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir gözlemlendi. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kredi faiz oranlarında değişiklik yapmaması, piyasalarda ihtiyatlı bir para politikasının sürdüğünü gösteriyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde merkez bankası kararları bekleniyor

Yurt içinde ise gözler TCMB'nın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilmiş durumda. Piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 46,50 olarak hesaplanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,36 artışla kapatırken, dolar/TL kuru ise yüzde 0,2 artışla 33,7542 seviyesinde kapandı. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.