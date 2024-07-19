Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor. Merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşılırken, ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Jeopolitik riskler ve ABD-Çin ticaret gerilimi

Küresel piyasalarda satış baskısı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle tetiklendi. Özellikle teknoloji hisselerinde başlayan bu baskı, diğer sektörlere de yayıldı. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını rahatlattı. Dün açıklanan iş gücü verileri, piyasaların yavaş yavaş soğuduğunu gösterirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu soğuma nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesinin gerekebileceğini belirtti.

Fed faiz indirimi beklentileri ve tahvil piyasaları

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarında yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağına yönelik beklentiler yüzde 49'a çıkarak en güçlü ihtimal haline geldi. Bu durum, Fed'in 3 faiz indirimi yapmasının beklendiğini gösteriyor. Tahvil piyasalarında ise oynaklık sınırlı kalmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20'de, dolar endeksi ise 104,2'de seyrediyor.

Bilanço sezonu ve hisse performansları

Bilanço sezonu, hisse ve sektör bazlı oynaklığa neden olmaya devam ediyor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) gelir ve karı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik talebin artmasıyla beklentileri aştı. TSMC'nin hisseleri yüzde 0,36 artarken, Nvidia ve Broadcom hisselerinde de toparlanma görüldü.

Altın ve petrol fiyatları

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 2.423 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varili ise 83,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve asya piyasaları

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini sabit bıraktı. ECB Başkanı Christine Lagarde, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olacağını ifade etti. Asya pay piyasalarında ise ABD ile Çin arasındaki olası gerilim tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Japonya'da enflasyon beklentilerin altında kalarak merkez bankasının politika alanını daraltabileceği endişesini artırdı.

Türkiye piyasaları ve beklentiler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek kapanış rekoru kırdı. Dolar/TL ise yatay bir seyir izleyerek bugün 33,1160 seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Takip edilecek veriler

10:00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11:00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri