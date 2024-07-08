ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalar, küresel piyasaların temkinli bir başlangıç yapmasına neden oldu. Dünya genelinde seçimlerin etkisiyle geçen yoğun haftanın ardından yatırımcılar, ekonomik verileri ve merkez bankalarının politikalarını yakından izliyor.

ABD ekonomik verileri ve Fed'in faiz kararları

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, işsizlik oranındaki artış ve önceki ay verilerinin revize edilmesi, iş gücü piyasasının yumuşadığına işaret ediyor. Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 80'e çıkarken, yıl sonuna kadar ikinci bir faiz indirimi beklentisi de arttı. Analistler, ücret artış hızının yavaşlaması ve işsizlik oranındaki yükselişin Fed'in politika değişikliğine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Avrupa'da seçim sonuçları ve ekonomik gelişmeler

Avrupa'da, Fransa'da yapılan erken seçimlerin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı birinci parti oldu. Ancak hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı. Bu durum, siyasi belirsizliği artırırken, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı. Almanya'da ise ekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Asya piyasalarında son durum

Asya piyasalarında ise Çin'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi satış ağırlıklı bir seyir hakim. Japonya'da dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Nikkei 225 endeksi hafif geriledi. Güney Kore ve Hong Kong borsaları da düşüşle kapandı.

Türkiye piyasalarında gelişmeler

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde hafif bir düşüş yaşadı. Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde değer kazandı. Türkiye'de haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve ABD'de açıklanacak tüketici enflasyon beklentisi verileri, piyasalarda yakından takip ediliyor.

Altın ve petrol fiyatları

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,6 değer kazanarak son bir buçuk ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 86,1 dolara geriledi. Bitcoin ise belirsizlikler nedeniyle haftaya değer kaybıyla başladı.