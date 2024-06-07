Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin artmasına rağmen, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi karışık bir seyir izliyor.

Yoğun veri gündemi ve piyasa hareketleri

ABD'de açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının artması ve iş gücü verimliliğinin beklenenden düşük kalması gibi işaretlerle birlikte, tarım dışı istihdam verisinin önemini artırdı. Mayıs ayında özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ve bu durum, Fed'in faiz indirimine daha erken başlamasına yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı %81, Kasım ayında ise %83 olarak fiyatlanıyor.

ABD piyasalarında karışık seyir

ABD'de, Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin hisselerindeki dalgalanmalar piyasa hareketlerini etkiliyor. Nvidia'nın hisseleri değer kaybederken, Apple dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunu geri aldı. Diğer yandan, GameStop hisseleri, "Roaring Kitty" olarak bilinen Keith Gill'in YouTube'da yeniden canlı yayın yapacağını duyurmasıyla %47'nin üzerinde değer kazandı.

Avrupa'da ECB'nin ilk faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beş yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini düşürdü. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimlerinin hızının ve zamanlamasının verilere bağlı olacağını belirtti. Avrupa borsaları genel olarak pozitif seyir izlerken, Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yakından takip ediliyor.

Asya ve yurt içi piyasalarda durum

Asya piyasalarında ise karışık bir tablo mevcut. Güney Kore dışında genel olarak negatif bir seyir hakim. Çin'in dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gelirken, Japonya Merkez Bankası tahvil alımlarına ilişkin kararlarını verilere bağlı olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da düşüş trendi devam ediyor. Dolar/TL kuru, dün dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün bankalararası piyasada 32,2980 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerindeki alımları artış gösterdi.

Takip edilecek veriler

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde ise büyüme verileri açıklanacak. ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı yakından izlenecek. Türkiye'de ise hazine nakit dengesi verileri önemli olacak.