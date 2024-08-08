Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine dair süregelen endişeler ve zayıf şirket bilançoları risk algısını artırırken, Türkiye’de yatırımcıların dikkati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumuna çevrildi. Bu sunum, piyasalarda yön belirleyici bir etken olarak öne çıkıyor.

Belirsizlik devam ediyor

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan istihdam verileri ve zayıf gelen şirket bilançoları, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Pazartesi günkü tarihi satış baskısının ardından salı ve çarşamba günleri bir miktar toparlanma görülse de, piyasalarda risk iştahı hala düşük seviyelerde. Analistler, satış baskısının sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri 3,91 seviyelerinde seyrederken, dolar endeksi 103 seviyelerinde. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 2.395 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalarak 78,1 dolar seviyelerinde işlem görüyor. New York borsasında ise tahvil ihalelerindeki zayıf talebin ardından hisse senetleri düşüşle kapandı.

Avrupa ve Asya piyasalarında karışık görünüm

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları takip edildi. ECB Üyesi Olli Rehn, enflasyon eğilimindeki yavaşlamanın devam etmesi durumunda bankanın faiz oranlarını düşürebileceğini belirtti. Bu açıklamalar, ECB'nin gelecek ay faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri artırdı.

Asya borsalarında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) açıklamaları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Türkiye piyasalarında gözler TCMB Başkanı Fatih Karahan’da

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan kapandı. Dolar/TL ise dünkü kapanışta yüzde 0,4 azalışla 33,4618 seviyelerinde işlem gördü. Bugün ise yüzde 0,2 artışla 33,5240 seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu büyük bir merakla bekleniyor. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e yükseltmişti. Yeni raporda ise bu tahminin nasıl güncelleneceği, yatırımcılar ve piyasa aktörleri için kritik öneme sahip.