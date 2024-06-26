ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecekteki adımları hakkında ipuçları arayan küresel piyasalar, karışık bir seyir izliyor. Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürme konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmeleri, yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.

ABD piyasaları:

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi: Nisanda yıllık %6,3 artışla 320,42'ye çıktı.

Nisanda yıllık %6,3 artışla 320,42'ye çıktı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi: Haziranda aylık 0,9 puan azalışla 100,4'e geriledi.

Fed yetkilileri, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görmek istediklerini belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarını düşürmek için henüz uygun bir noktada olmadıklarını ifade etti. Diğer Fed yetkilisi Lisa Cook, enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hisse senetleri:

Nvidia: %7 artışla üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.

%7 artışla üç günlük düşüş serisini sonlandırdı. Alphabet: Yeni yapay zeka özellikleri duyurusuyla %3'e yakın artış kaydetti.

Yeni yapay zeka özellikleri duyurusuyla %3'e yakın artış kaydetti. Volkswagen Grubu: Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamasıyla %9 değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyirle %4,26 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 105,7 seviyesinde. Altının ons fiyatı %0,1 azalışla 2.316 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı %0,2 düşüşle 84,5 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in fiyatı ise %0,2 azalışla 61.750 dolarda seyrediyor.

New York borsası:

Nasdaq Endeksi: %0,16 artış

%0,16 artış S&P 500 Endeksi: %0,39 artış

%0,39 artış Dow Jones Endeksi: %0,10 azalış

Avrupa Piyasaları: Dün negatif bir seyir izleyen Avrupa borsalarında, Airbus'ın gelir tahminlerini düşürmesi sanayi şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. Airbus'ın hisseleri %10'a yakın değer kaybetti.

ECB: Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri faiz oranlarına ilişkin farklı görüşler dile getirdi. ECB üyesi Isabel Schnabel, faizlerin Fed'in kararlarından çok farklı olmayacağını belirtirken, Olli Rehn iki faiz indirimine daha gidilmesinin uygun olduğunu söyledi.

Asya Piyasaları: Asya pay piyasalarında karışık bir seyir hakim. Avustralya'da TÜFE mayısta yıllık %4 artışla beklentileri aştı. Japonya'da dolar/yen paritesi yakından takip edilirken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi %2,22 seviyesine inerek son 12 yılın en düşük seviyesini gördü.

Borsa İstanbul: BIST 100 endeksi, günü %0,82 azalışla 10.679,98 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün 32,9860 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 Almanya: Temmuz ayı GfK tüketici güven endeksi

Temmuz ayı GfK tüketici güven endeksi 14.30 Türkiye: Haftalık para ve banka istatistikleri

Haftalık para ve banka istatistikleri 17.00 ABD: Mayıs ayı yeni konut satışları