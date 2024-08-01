Dün yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 düzeyinde sabit tuttu. Ancak Eylül ayında faiz indirimi yapılabileceğine dair işaret verildi. Enflasyonun gerilediği ancak hala yüksek seyir gösterdiği, yüzde 2'lik hedefe doğru ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun kontrol bedelinin toplanması ve iş gücü piyasasındaki gücün korunması halinde Eylül ayında faiz indiriminin görünürde gelebileceğini söyledi.

Makroekonomik veriler ve piyasa tepkileri

Makroekonomik verilerde, ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 122 bin kişinin artarak beklentileri altında kaldı. Fiyat artışları yavaşlama gösterdi. Bu verilerle birlikte, Fed'in bu yıl toplamda 3 faiz indirimi için olası potansiyeli güçlendi. ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 4,06'ya gerilerken, dolar endeksinin 104 endeksi. Altının fiyatı yüzde 1,5 yükselerek 2.446 dolardan işlem gördü.

Bilanço sezonunda Meta, ikinci çeyrekte gelirini yüzde 22, net karını ise yüzde 73 artırdı. Üçüncü çeyrek için 38,5 milyar dolar ile 41 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı. Bugün Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarının odağında olacak.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa piyasalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir hakimdi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları merakla bekleniyor. Avrupa'da enflasyon yıllık yüzde 2,6 ile sona erdi.

Asya Japonya piyasası hariç pozitif bir seyir öne çıktı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz artırımına giderken, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrasında Japon pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul'da BIST 100 dünkü yüzde 0,5 azalışla 10.638,58 puandan kapandı. Dolar/TL yüzde 0,2 artışla 33.1421'den fazla işlem görüyor. Bugün açıklanacak olan imalat sanayi PMI verileri, BoE'nin faiz kararı ve Avro Bölgesi'ndeki işsizlik verileri takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, Temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, Temmuz ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı oranı

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD temmuz ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD temmuz ayı ISM İmalat Sanayi PMI