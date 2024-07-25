Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam ediyor. Dün kapanış sonrası bilançolarını açıklayan Alphabet ve Tesla gibi devlerin hisseleri büyük değer kayıpları yaşadı.

Alphabet: İkinci çeyrek gelir ve kar beklentilerini aşmasına rağmen YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılamaması ve yapay zeka konusundaki ilerlemelerin yetersizliği nedeniyle hisseler yüzde 5,03 değer kaybetti.

Tesla: Finansal sonuçlarının öngörülerin gerisinde kalması ve Robotaxi tanıtımını ertelemesiyle hisseler yüzde 12,33 düştü.

Yapay zeka ve çip üreticileri üzerinde baskı

Yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirmesiyle çip üreticilerinin hisselerinde de önemli düşüşler yaşandı.

Nvidia: Hisseler yüzde 6,8 değer kaybetti.

Broadcom: Hisseler yüzde 7,6 düştü.

Arm: Hisseler yüzde 8,2 değer kaybetti.

Tayvan Semiconductor ise Gaemi Tayfunu nedeniyle borsaların kapalı olması sebebiyle piyasalardaki satış baskısına maruz kalmadı.

ABD büyüme verileri bekleniyor

Makroekonomik veri tarafında bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri büyük önem taşıyor. Bu veriler, piyasalarda oynaklığı artırabilir. Analistler, siyasi gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki fiyatlamalar ise güçleniyor.

Para piyasaları: Yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında olacağı öngörülüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi: Yüzde 4,26 seviyesinde.

Dolar endeksi: 104,2 seviyesinde.

Emtia piyasaları ve altın

Altın ons fiyatı: 2.372 dolar.

Brent petrol varil fiyatı: 80,2 dolar.

Bakır fiyatları dikkat çekiyor

"Dr. Copper" olarak bilinen bakır, dünya genelindeki imalat sanayinde yaygın kullanılması nedeniyle ekonomik aktivitenin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bakır fiyatı: Üst üste 9. gün düşüşle 4,07 dolardan işlem görüyor.

Asya ve avrupa piyasalarında satış baskısı

Asya piyasalarında Japonya öncülüğünde düşüşler yaşanıyor. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına gidebileceği söylentileri ve ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı, Asya piyasalarında sert fiyatlamalara yol açtı.

Nikkei 225 Endeksi: Yüzde 3,2 geriledi.

Kospi Endeksi: Yüzde 1,7 düştü.

Şanghay Bileşik Endeksi: Yüzde 0,6 geriledi.

Hang Seng Endeksi: Yüzde 1,7 düştü.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı. Dolar/TL, 32,8279'dan işlem görüyor.

Bugün takip edilecek veriler

10:00 Türkiye: Temmuz ayı reel kesim güven endeksi

10:00 Türkiye: Temmuz ayı kapasite kullanım oranı

11:00 Almanya: Temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14:30 Türkiye: Haftalık para ve banka istatistikleri

15:30 ABD: 2. çeyrek GSYH

15:30 ABD: Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

15:30 ABD: Haftalık işsizlik başvuruları

15:30 ABD: 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

18:00 Avro Bölgesi: ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması