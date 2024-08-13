ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, piyasaların yönünü belirlemesi bekleniyor. Bu arada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik de piyasa fiyatlamalarını etkiliyor.

Fed'in kararları ve piyasa beklentileri

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Fed yetkilileri, resesyon ve enflasyon ikileminin ortaya çıktığı bu dönemde sözle yönlendirmelerini sürdürmeye devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyet verici bulduğunu ancak enflasyonun hala "rahatsız edici derecede" hedefin üzerinde olduğunu belirtti.

ABD ve Avrupa piyasalarında son durum

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90'da dengelenirken, dolar endeksi 103,1'de bulunuyor. Altının ons fiyatı dün kapanış rekorunu yeniledikten sonra yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 altında bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 81,2 dolarda seyrediyor. Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,36 gerilerken, S&P 500 endeksi yatay, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi. Endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün yön arayışı görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine yönelik beklentiler var. Ancak yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimi yapılacağına dair belirsizlik sürüyor. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya piyasalarında son durum

Asya'da yön arayışı sürerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrışıyor. Japonya pay piyasaları bugünkü yükselişle geçen hafta kaydedilen yüzde 12,4'lük kaybı telafi etti. Dolar/yen paritesinin 148 seviyelerine yaklaşması, ihracatçı şirketlerin rekabet avantajını korumasına yardımcı oluyor. Japonya'da açıklanan ÜFE yıllık bazda yüzde 3'le beklentilerin altında artarken, bu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daraltabileceği belirtiliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,8 azalışla 9.828,56 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 33,5780'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 azalışla 33,5270 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi verileri bekleniyor. Ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin ediyor.

Bugün takip edilecek veriler

10.00: Türkiye, haziran ayı cari işlemler dengesi

10.00: Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri

12.00: Avro Bölgesi, ağustos ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00: Almanya, ağustos ayı Zew ekonomik güven endeksi

15.30: ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)