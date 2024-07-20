Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan bir hata, dünya genelinde bankalar, havayolu şirketleri ve hastaneler gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren binlerce şirketi etkiledi. Bu hata, milyarlarca dolarlık zarara yol açarak, tekelleşmenin kırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

TÜBİSAD, YASAD ve TBD'den yerli yazılım çağrısı

Bloomberg HT'ye konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) yöneticileri, yerli yazılım sektörüne desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak:

"Dijital süreçler günlük ve iş hayatımızda kritik önem taşıyor. Son gelişmeler, kesintilerin küresel boyutta yarattığı büyük etkileri gösteriyor. Yerli yazılım sektörümüzün gelişimi, makro bir vizyon ve stratejilerin uygulanmasını gerektiriyor."

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı:

"Microsoft'un sistemlerinde yaşanan kesinti, küresel bir kaosa neden oldu. Yerli yazılım ekosistemimiz, stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimize daha güvenli çözümler sunabilir."

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe:

"Bu sorun, bir siber saldırı olmasa da, küresel ölçekte bir kesintiye neden oldu. Bu durum, yerli ve milli yazılımların önemini bir kez daha ortaya koydu."

HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören:

"Yazılım, yaşamımızın temel gereksinimleri arasına girdi. Milli güvenliğimiz için kullandığımız yazılımların yönetiminin elimizde olması büyük önem taşıyor."