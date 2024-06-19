Tayvan lideri ise bu desteğin barış ve istikrarı koruyacağını söyledi.

ABD, Çin’in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan’a yönelik askeri desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Tayvan’a silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili malzemeleri içeren 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladığı bildirildi. Bu kapsamda Tayvan’a 291 adet savaş başlıklı Altius-600M insansız hava aracı ve 720 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı sağlanacak.

Ajans açıklamasında, “Önerilen bu satış, alıcının silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir savunma kapasitesini sürdürme çabalarını destekleyerek ABD’nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir. Satış, alıcının güvenliğinin artırılmasını destekleyecek ve bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin korunmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.

Tayvan lideri Lai Ching-te ise düzenlediği basın toplantısında, ABD’ye silah satışını onayladığı için teşekkür ederek, bu tür kararların Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Çin-Tayvan arasında artan gerilim

Çin, Tayvan lideri Lai’nin geçtiğimiz ay yemin ederek göreve başlamasının ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar gerçekleştirmiş ve Tayvan’a yönelik askeri baskıyı artırmıştı. Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise “bağımsız bir ülke” olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi “barışçıl yeniden birleşme” adı altında Tayvan’ı Çin’e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca, Pekin diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da “egemenlik ihlali” olarak değerlendiriyor.