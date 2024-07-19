Küresel çapta yaşanan yazılım sistemindeki aksaklıklar nedeniyle birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Türk Hava Yolları (THY), bu sorunlardan kaynaklı olarak iç ve dış hatlarda toplam 84 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY, teknik aksaklıkların büyük ölçüde giderildiğini belirterek, operasyonların normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Dünya genelinde uçuşlar iptal

Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yazılımında meydana gelen sorunlar, dünya genelinde havayolu şirketleri, bankacılık ve acil durum hizmetleri gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Küresel çapta yaşanan bu teknik aksaklık, birçok havayolu şirketini zor durumda bırakırken, sistemi de neredeyse tamamen durma noktasına getirdi. Havalimanlarında uçuşlar durdurulurken, dünya genelinde binden fazla uçuş iptal edildi. İstanbul Havalimanı ise bu süreçten en az etkilenen meydanlardan biri olarak öne çıktı.

THY'den yapılan açıklamada, iptal olan seferlerin yolcularına ilave haklar tanınacağı belirtilmişti. Son açıklamada ise, “Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.