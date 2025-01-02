Akademik geçmişi ve siyasi kariyeriyle tanınan Kürşad Zorlu’nun istifa kararı, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Zorlu kimdir ve neden istifa etti?

Kürşad Zorlu İyi Parti’den istifa etti

Kürşad Zorlu İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurarak siyasi gündemin merkezine oturdu. Zorlu’nun açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında siyaseti bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüğünü belirten Zorlu partinin 5. Olağanüstü Kurultayı sonrasında hedeflenen değişim yolculuğunun beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Zorlu “Bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kalmadığını üzülerek görmüş bulunmaktayım” sözlerini dile getirdi.

Kürşad Zorlu kimdir ?

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 tarihinde Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğretim hayatını memleketinde tamamlayan Zorlu üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır.

Akademisyen, yazar ve siyasetçi kimlikleriyle tanınan Kürşad Zorlu Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

Babası Bahri Zorlu 1994-2004 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Yerköy Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Siyasi kariyerinde babasının etkisinin büyük olduğu bilinen Zorlu 19 Ekim 2022 tarihinde İYİ Parti’ye katılarak aktif siyasi yaşantısına başlamıştır. Aynı gün parti sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığı görevine getirilmiştir.

Kürşad Zorlu akademik alanda uzun yıllar boyunca Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapmış, birçok gazetede köşe yazarlığı yaparak fikirlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. 2023 yılında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda Medya İlişkileri Başkanı görevine atanarak parti içinde önemli bir pozisyona sahip olmuştur.

İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu siyasi kimliği kadar akademik geçmişiyle de dikkat çeken bir isimdir. Zorlu aynı zamanda evli ve üç çocuk babasıdır.