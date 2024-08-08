Rusya-Ukrayna savaşı, tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarına karşılık vererek, bölgedeki Ukrayna tanklarını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait çok sayıda tankın imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Kursk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi

Rusya’nın Kursk bölgesinde iki gündür süren çatışmaların ardından bölge valiliği olağanüstü hal ilan etti. Valilik vekili Aleksey Smirnov, sınır bölgelerinden binlerce kişinin tahliye edildiğini ve diğer kentlerden doktorların göreve çağrıldığını duyurdu.

Kremlin'den tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Kremlin, Kursk bölgesine tank ve zırhlı araçların sevk edildiğini açıkladı. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’yı büyük bir provokasyon yapmakla suçlamıştı. Salı sabahı, Rusya sınırından 10 kilometre uzaklıktaki Sudzha kasabası yakınlarından Ukrayna askerlerinin geçtiği bildirildi. Kremlin, bu askerlerin 11 tank ve 20’den fazla zırhlı araçla desteklendiğini belirtti.

ABD yapımı tanklar da imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan çatışmalara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Ukrayna ordusuna ait aralarında ABD yapımı Bradley tanklarının da bulunduğu çok sayıda askeri araç imha edilmiş olarak görünüyor.