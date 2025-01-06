Kursk’ta toplu infaz iddiası

Rus ordusunun, Ukrayna'da esir aldığı üç askeri Donetsk bölgesinde infaz ettiği iddialarının ardından, Kursk bölgesinde de benzer bir olay yaşandı. BBC’nin haberine göre, dokuz Ukraynalı esir, Rus askerleri tarafından kurşuna dizildi. Görüntülerde, öldürülen askerlerin cesetlerinin yerde olduğu ve fotoğraflarının çekildiği görüldü.

Annesi, oğlunu tanıdı

Ruslan Holubenko'nun annesi, öldürülen oğlu ile ilgili cesedi tanıdığını ve fotoğraflarda oğlunun omzundaki kurşun yarasına dikkat çektiğini belirtti. Holubenko'nun cesedi, üzerinde iç çamaşırlarıyla tanındı.

İnfazlar kameralara yansıdı

Bazı infazlar, Rus askerleri tarafından kendi kameralarıyla kaydedildi. Diğer görüntüler ise Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edildi. BBC Verify ekibi, infazdaki askerlerin Ukrayna ordusuna ait üniformalar giydiğini doğruladı.

İnsan Hakları İzleme örgütü: "Savaş Suçu"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya’nın esirlere yönelik bu davranışlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu oluşturduğunu açıkladı. HRW, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırarak, Rusya'nın sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.