T 24'ün haberine göre;

Türkiye’de kürtaj işlemi yasal olarak gebeliğin 10. haftasına kadar güvence altına alınmış olmasına rağmen, Ankara'daki devlet hastanelerinde bu hakka erişim büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. T24'ün yaptığı araştırma, 17 devlet hastanesinden sadece ikisinin bu yasal hakkı tanıdığını ortaya koydu.

Kürtaj yasası ve uygulamadaki çelişkiler

Türkiye'de 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, kadınlara doğum kontrol ve kürtaj haklarını tanımakta ve gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj işlemini yasal olarak güvence altına almaktadır. Ancak uygulamada, birçok devlet hastanesi bu yasal hakkı fiilen reddetmekte, hatta kürtajın yasal olmadığını öne sürmektedir.

Araştırma bulguları: Yalnızca iki hastane kürtaj yapıyor

T24, Ankara’daki 17 devlet hastanesini arayarak kürtaj hizmetlerinin erişilebilirliğini araştırdı. Bu hastanelerden yalnızca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yasal mevzuata uygun olarak 10 haftaya kadar isteğe bağlı kürtaj hizmeti sunduklarını belirtti.

Diğer hastanelerin tutumu: Yasal olmadığı iddiası

T24'ün görüştüğü diğer devlet hastanelerinin çoğunluğu, kürtaj taleplerini reddetti. Bazı hastane yetkilileri, kürtajın tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece yapılmadığını söylerken, bazıları ise kürtajın Türkiye'de tamamen yasaklandığını iddia etti. Diğer hastane görevlileri ise kürtajın devlet hastanelerinde yasal olmadığını savundu.

Vicdani ret ve diğer engeller

Bir hastane görevlisi, yetkili beyanı olmadan, "vicdani ret haklarını kullandıklarını" belirterek kürtaj taleplerini reddettiklerini ifade etti. Başka bir hastane ise kürtaj sorusu duyulduğunda telefonu kapatarak, merkezi randevu sistemine yönlendirdi.

Eş izni zorunluluğu ve diğer bürokratik engeller

Bilkent Şehir Hastanesi, kürtaj için baba onayının gerekli olduğunu belirtti. Türkiye'deki kürtaj yasasının tartışmalı düzenlemelerinden biri olan eş izni zorunluluğu, kadınların bu hizmete erişimini daha da zorlaştırmaktadır. Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi operatörleri ise kürtaj randevusu vermekte yetersiz kalmakta ve bu konuda bilgi eksikliği yaşamaktadır.

Özel kliniklerde kürtaj: Yüksek ücretler ve komplikasyon riskleri

Ankara’daki özel kliniklerde kürtaj işlemi için ücretler büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Gebeliğin 8 ila 9. haftasında kürtaj ücretleri 7 bin TL ile 25 bin TL arasında değişmektedir. Uzman doktorlar, bu farkın komplikasyon riskine göre belirlendiğini ifade etmektedir.