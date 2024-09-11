Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Haluk Levent’in etkileyici konseriyle taçlanacak. Urla Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerde, coşkulu kutlamalar ve Urla Kart’ın tanıtımı da yapılacak.

12 Eylül 2024, saat 09.30'da başlayacak etkinlikler, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden bando ve rahvan atları eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Ardından saat 10.00’da çelenk sunma töreni, saat 11.00’de ise Yıldıztepe Şehitliği ziyareti gerçekleştirilecek.

Günün en heyecan verici anı, saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla yapılacak Urla Kart tanıtımı olacak. Urla Kart, alışverişten kampanyalara kadar birçok avantaj sunacak. Tanıtımın ardından Haluk Levent’in konseri ile geceye müzik ve eğlence dolu bir final yapılacak.

Urla Kart Tanıtım Töreni Akışı

12 Eylül 2024, Perşembe / 20.00 / Urla Cumhuriyet Meydanı

- Açılış anonsu, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

- İzmir Şehir Kart tanıtım filmi gösterimi

- Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın konuşması

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuşması

- İmza töreni (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan)

- Hediye takdimi

- Toplu fotoğraf çekimi

Haluk Levent’in muazzam konseri ve etkinliklerle Urla, 102. yıl coşkusunu en yüksek noktaya taşıyacak.