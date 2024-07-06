Atatürk'ün Cumhuriyet değerlerini yeniden yükseltmek amacıyla "Kurtuluş İttifakı" adı altında birleşen dört siyasi parti lideri, sığınmacılar konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Adalet Parti Genel Başkanı Vecdet Öz ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in imzaladığı bildiride, Türkiye'nin sığınmacı sorunundan acilen kurtulması gerektiği vurgulandı.

"Sığınmacı belasından kurtulmalıyız"

"Kurtuluş İttifakı" liderleri, yayımladıkları bildiride, "BOP yetkilileriyle, AKP iktidarının Türkiye’nin başına sardığı yerleşmeci sığınmacılar belasından bir an önce kurtulmalıyız" ifadesine yer verdi. Bildiri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM’deki son grup toplantısındaki çıkışına destek verdi.

Liderler, ülkenin sığınmacı sorununu çözmek için bir araya geldiklerini ve bu sorunu çözmek adına çalışacaklarını belirtti. "Bizler, ülkemizi içine sürüklendiği tehlikeli gidişten kurtararak, yeniden Atatürk’ün Cumhuriyet değerleri çizgisinde yükseltmek üzere 'Kurtuluş İttifakı' adıyla bir birliktelik kurduk. Bu ittifak, bizim gibi düşünen siyasi partilere, derneklere, vakıflara, topluluklara, platformlara, kişilere açıktır."

"Ülke yararı için işbirliğine hazırız"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, Suriyeli yerleşmeci sığınmacılar konusundaki çağrısına da değinen liderler, "Sayın Dervişoğlu'nun, 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir' diyerek yaptığı milli mutabakat çağrısını ve eylem planını olumlu karşıladığımızı, ülke yararlarını öne alan partiler olarak işbirliğine hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz" dediler.