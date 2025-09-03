Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru incir ihracatı, 2025/26 sezonunda 15 Ekim’de başlayacak. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Danışma Niteliğindeki Genel Kurul Toplantısı’nda, üretim ve ihracat süreçlerinin düzenlenmesi ve kalite standartlarının artırılması yönünde tavsiye kararı alındı. Nihai karar ise Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2024/25 Sezonu Değerlendirmesi

2024/25 sezonunda Türkiye, 25 Eylül 2024 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında 58 bin 903 ton kuru incir ihraç ederek 353,9 milyon dolar döviz geliri elde etti. Önceki sezon aynı dönemde ihracat miktarı 61 bin 859 ton, gelir ise 283,4 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Miktar bazında yüzde 5’lik düşüş yaşanmasına rağmen, döviz getirisi yüzde 25 artış gösterdi.

Kuru incir ihracatında en büyük pazar ABD olurken, ardından Fransa ve Almanya geliyor. ABD’ye ihracat 81 milyon dolar, Fransa’ya 42,5 milyon dolar ve Almanya’ya 40,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kalite ve Standartlar Öncelik

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2025/26 sezonu için kaliteye vurgu yaptı:

AB ülkeleri ve başta İngiltere, İsviçre ile EFTA ülkeleri olmak üzere tüm dünya pazarlarının, AB standartlarını talep ettiğini belirtti.

Üretici, tüccar ve ihracatçıların ortak hareket ederek kaliteyi artırmaları gerektiğini söyledi.

Tarladan sofraya uzanan sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, depolama, ürün ayıklama ve aflatoksin kontrolü gibi adımların önemine vurgu yaptı.

Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçilerimizin kuru incirleri ihracata uygun şekilde ayıklamaları için yeterli süre verdik. Sektörün tüm paydaşları üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek 2025/26 rekoltesini katma değere dönüştürebiliriz. Tüm üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyoruz."

2025/26 Sezonu Hazırlıkları

2025/26 sezonu öncesi sektör paydaşları, ürünlerin ihracata uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak için ortak çalışmalar yürütüyor. Avrupa ve diğer dünya pazarlarında olası sorunları önlemek amacıyla, kalite kontrolleri ve depolama standartları titizlikle uygulanacak.

Türkiye’nin kuru incirdeki liderliği, artan döviz getirisi ve pazar çeşitliliği ile sürdürülmeye devam ediyor.