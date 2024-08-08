Türkiye, dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaya devam ediyor. 2023/24 sezonunda 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek 399 milyon dolar gelir elde edildi. Yeni sezonda ise ihracat hedefi 100 bin ton.

İhracatta artış ve hedefler

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2024/25 sezonunda 107 bin ton rekolte ve 20 bin ton stokla girdiklerini belirtti. Işık, bu sezonda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak, dünya tüketicilerine daha fazla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu yıl hava koşulları kuru kayısı üretimini artırdı" diyen Işık, kuru kayısının sağlığa olan faydalarını da vurguladı: "Kuru kayısı antioksidan zengini bir meyve, kolesterolü düşürürken kasları besliyor ve sindirim sistemini destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlara yoğunlaşacağız."

Kuru kayısı ihracatında lider ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri, 63,6 milyon dolarlık taleple kuru kayısı ihracatında zirvede yer alırken, Fransa 33,7 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 29,8 milyon dolarla üçüncü sırada. Bu ülkeleri Avustralya ve Brezilya takip ediyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 195 milyon dolarlık ihracatla liderliği elinde tutarken, Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği 131 milyon dolar, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ise 37 milyon dolar değerinde kuru kayısı ihraç etti.