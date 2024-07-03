Çorum'un Alaca ilçesinde, bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu, 31 dekar ekili alan ve 600 balya saman yandı. Yangın, köye sevk edilen jandarma, itfaiye ve iş makineleriyle söndürüldü.

Alevler kısa sürede büyüdü

İlçenin Kuzkışla köyünde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Ancak kısa süre içinde alevler, kontrol edilemeyerek hasat için hazırlanan buğday tarlasına sıçradı.

Köylüler söndürme çalışmalarına destek verdi

İhbar üzerine hızla köye intikal eden jandarma ve itfaiye ekipleri, iş makineleriyle birlikte yangına müdahale etti. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin ortak çabalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirterek, "Devletin bütün imkanları köye sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı." dedi. Yangında Yusuf Akça, Mustafa Çakır, Muzaffer Kaya ve Çelebi Kurt’a ait 31 dekar ekili alan ve 600 balya saman kül oldu.