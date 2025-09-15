Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması öncesinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bulunduğu Dışkapı Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet adliye önünde

Sabah saatlerinden itibaren adliye önüne çevik kuvvet polislerini taşıyan dokuz otobüs getirildi. Önceki üç duruşmaya kıyasla bu kez daha geniş güvenlik tedbirleri alındı. Basının ilgisi de yüksekti; çok sayıda gazeteci sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde yerini aldı.

Birleştirilen dava dosyaları

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali için dava açmıştı. Bir başka delege ise 6 Nisan 2024’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’ın “yok hükmünde sayılması” talebiyle başvuru yapmıştı. Her iki dava dosyası daha önce birleştirilmişti.

Karar beklentisi

Mahkeme, 30 Haziran 2025’teki duruşmada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarının ceza yargılamasında ele alınmasını bekleme kararı almıştı.

Söz konusu davada, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı öne sürülmüştü. Görevli mahkemenin belirlenmesine dair tartışma Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış, Yüksek Mahkeme başvuruyu “uygulanacak kural bulunmadığı” gerekçesiyle reddetmişti. Ceza davasının 4 Kasım 2025’te görülmesi kararlaştırılmıştı.

İstanbul’daki dosyalar da talep edildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma öncesinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin dosyayı, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nden ise kongredeki usulsüzlüklere ilişkin ceza dosyasını istemişti.