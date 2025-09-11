Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faizsiz ev, iş yeri ve araç alımını sağlayacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ni tanıttı. Sistem devlet güvenceli olacak.

Kurum açıkladı: Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde uygulanacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemini tanıttı. Bakan Kurum, vatandaşların faizsiz şekilde ev, iş yeri ve araç sahibi olabileceğini belirterek, sistemin devlet güvencesi altında olacağını açıkladı.

Yeni finansman sistemi nasıl işleyecek?

Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, vatandaşlar Emlak Katılım Bankası şubelerine başvurarak kendi bütçelerine uygun taksit planı yapabilecek.

Birinci model: Noter huzurunda yapılacak çekilişlerle her ay belirlenen katılımcılara finansman desteği sağlanacak.

İkinci model: Çekilişsiz sistemde vatandaş teslim tarihini kendi belirleyecek, peşinat ya da taksitlerle ev, iş yeri veya araç alabilecek.

Sosyal konut projeleri devam ediyor

Kurum, bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konutun inşa edildiğini hatırlatarak, yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının duyurulacağını söyledi. Gençler ve en az üç çocuğu olan ailelerin öncelikli olacağı kampanyanın sosyal devlet anlayışıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Malatya’da 300 bininci konutun depremzedelere teslim edildiğini hatırlatan Kurum, “Yıl sonuna kadar tüm yuvaları yaparak geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız” dedi.

BDDK’dan açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sistemin finans sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Bir bankanın katılım finans ile tasarruf finansman şirketi entegrasyonu noktasında ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.