Uçan arabalar, henüz yaygınlaşmamış olsa da, giderek daha fazla modelin piyasaya girmesiyle dikkat çekiyor. Şimdi ise, "uçan motosikletler" kavramı da gündemde. Çinli start-up şirketi Rictor, CES 2025'te tanıttığı "Skyrider X1" adlı konsept cihazı ile bu alanda önemli bir adım attı. ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleşen fuarda, Skyrider X1, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarımı ve özellikleriyle büyük ilgi topladı.

40 dakikalık uçuş süresi!

Skyrider X1, sekiz pervaneli sistemiyle denge ve yedekliliği ön planda tutuyor. 21 kWh kapasiteli bataryası sayesinde, yaklaşık 40 dakika havada kalabiliyor. Alternatif 10,5 kWh bataryalı versiyonunda ise bu süre 25 dakikaya düşüyor. 100 km/s hıza kadar çıkabilen araç, aynı zamanda otomatik kalkış ve iniş özelliği sunuyor.

Gelişmiş otonomi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor

Skyrider X1, sadece hızıyla değil, gelişmiş otonomi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç, konum ve batarya durumuna göre en uygun rotayı otomatik olarak planlayabiliyor ve çevresel koşullara göre hız, irtifa ve yön ayarlarını optimize edebiliyor. Güvenlik, tasarımda ön planda tutulmuş; kapalı kabin ve üçlü yedekli kontrol sistemleri sayesinde kullanıcıların güvenliği sağlanıyor. Ayrıca, olası motor arızalarında dahi güvenli iniş yapabilen araç, acil durum paraşütüyle de donatılmış. Manuel kontrol isteyenler için joystick ile kullanım seçeneği de mevcut.

2026'da yola çıkmaya hazırlanıyor

Rictor, Skyrider X1’in 2026 yılı başında piyasaya sürülmesini planlıyor. Fiyatının ise 60 bin dolar olacağı duyuruldu. Ancak, şu anda uçabilen bir prototipi olmayan araç, uçuş testleri ve sertifikasyon süreçleri gereği satışa sunulmadan önce bazı zaman dilimlerine ihtiyaç duyacak.