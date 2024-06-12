Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kontrol noktasında şüpheli hareketler sergileyen 26 yaşındaki H.A. isimli kurye, motosikletinde yapılan aramada uyuşturucu maddeyle yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Yahşihan ilçesindeki kontrol noktasında, H.A. (26) isimli şahsın kullandığı bir firmaya ait motosiklet durduruldu.H.A.'nın kontrol noktasında sergilediği şüpheli hareketler, jandarma ekiplerinin dikkatini çekti.

Ekipler, detaylı bir arama gerçekleştirdi ve motosikletin sepetinde 560 adet sentetik ecza maddesi buldu.Yapılan incelemede, bu maddelerin uyuşturucu nitelikli olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından tutuklanan H.A., Keskin Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.