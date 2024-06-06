Uluslararası kamuoyu, corona virüsü salgınının etkilerini henüz atlatamamışken yeni bir salgın paniğiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da ilk kez bir insanın A(H5N2) kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

DSÖ'den A(H5N2) Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında kuş gribine yakalanan ve sağlık sorunları yaşayan bir kişi, Meksika'da hayatını kaybetti. DSÖ, virüse maruz kalma kaynağının şu anda bilinmediğini ve genel nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden kişinin 59 yaşında olduğu ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu ifade edildi.

İlk İnsan Vakası Olarak Kaydedildi

Bu vaka, küresel çapta laboratuvarca doğrulanmış ilk insan A(H5N2) kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. DSÖ yetkilileri, virüsün Meksika'daki kümes hayvanlarında tespit edildiğini ve bulaşma kaynağının araştırıldığını bildirdi.

Meksika'da Durum Ne?

Meksika Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun kaynağını henüz tespit edemedi. Hayatını kaybeden kişinin kronik böbrek hastalığı ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları olduğu, ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı ve genel rahatsızlık belirtileri gösterdiği açıklandı.

Küresel Sağlık İçin Yeni Bir Tehdit

Uzmanlar, A(H5N2) virüsünün kümes hayvanları arasında yaygın olduğunu ve insanlara bulaşma riskinin bulunduğunu vurguluyor. DSÖ, bu tür vakaların izlenmesi ve halk sağlığı önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti.